鳳凰颱風恐貫穿台灣！登陸地點曝 3地慎防豪大雨

颱風「鳳凰」預計周三至周四以輕颱等級登陸、貫穿台灣。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





颱風「鳳凰」持續北上，中央氣象署預測，颱風最快將於週三至週四於台灣中南部沿海登陸，並與東北季風形成共伴效應，帶來局部豪雨。氣象署提醒，宜蘭、花蓮及大台北地區要特別留意豪雨，沿海及離島也須防範強風與巨浪。

中央氣象署預報員張承傳表示，「鳳凰」颱風今（9）日下午2時位於鵝鑾鼻南南東方約820公里海域，仍維持中颱上限強度。預估颱風將先穿越菲律賓呂宋島，再轉向北進入南海，朝台灣海峽方向前進。氣象署分析，由於北上過程中風切增強及環境條件不利，颱風強度可能逐漸減弱，因此接近台灣時最可能以「輕颱」等級通過。

氣象署預報員張承傳表示，颱風「鳳凰」今晚有可能先登陸菲律賓呂宋島，受地形影響強度將略為減弱。颱風週二進入南海後將逐漸北轉，預計週三至週四侵襲台灣中南部沿海。氣象署將於明天下午或傍晚發布海上警報，並於11日上午發布陸上警報，目前研判颱風中心最可能於12日晚至13日清晨登陸台灣。

由於颱風外圍環流與東北季風共同作用，北部、東北部及東部降雨最明顯，宜蘭、花蓮及大台北地區有局部豪雨等級降雨發生機率高。中南部地區則以局部短暫陣雨為主，但週三起雨勢也有可能擴大。

張承傳提醒，北部及東北部明起轉涼，白天最高溫將落在22至25度，花蓮高溫也下降至26至28度，中南部高溫約30至32度，週二起降至28度以下。風力方面，今日下午至明晚苗栗、台中、彰化、屏東及澎湖部分地區可能出現平均風力9級以上或陣風11級以上，基隆、台北、新北、桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、宜蘭、台東、金門及連江部分地區可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上。

