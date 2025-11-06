鳳凰颱風恐轉強颱！明起影響台灣 最快海陸警時間曝

輕度颱風「鳳凰」逐漸增強。（圖／氣象署）





氣象署最新預報指出，輕度颱風「鳳凰」逐漸增強，未來不排除發展為強烈颱風。若以目前路徑推估，最快將於下週一（10日）發布海上颱風警報，週二（11日）發布陸上警報，不過從本週六（8日）起，台灣沿海地區就會陸續受到影響。

截至今（7）日清晨，鳳凰颱風中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約2200公里海面上，以每小時24公里速度向西北西前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。

七級風暴風半徑約150公里（西北側180公里、東北側150公里、西南側130公里、東南側120公里），十級風暴風半徑約50公里（西北側60公里、東北側50公里、西南側40公里、東南側40公里）。

氣象署表示，鳳凰颱風預計下週一將以「中度上限、接近強烈」的強度登陸呂宋島，並於同日出海，之後可能北轉朝台灣靠近。

根據目前預估，下週一、二將是對台灣影響最明顯的時段，若路徑維持現況，海上警報預計於週一發布，陸上警報可能在週二發布。不過，鳳凰的北轉幅度仍需進一步觀察，氣象署將持續監測動態。

氣象署指出，鳳凰颱風週六（8日）起，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將出現長浪現象。至週日（9日）晚間至週一（10日），東北季風增強，北部及東北部氣溫將明顯下降，迎風面水氣增加、降雨機率提高，北北基宜地區預期將出現較明顯的降雨。

