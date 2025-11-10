鳳凰颱風恐迅速減弱！粉專曝「共伴效應」風險：依強度判斷威脅不可靠

氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於12日午後有迅速減弱的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

中央氣象署指出，中度颱風鳳凰今（10日）8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。對此，氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於12日午後有迅速減弱的趨勢。氣象粉專也提醒，秋季颱風路徑難以預測，強度不足以判斷威脅，當秋颱與東北季風交會時易在北部與東部形成「共伴效應」導致長時間降雨，提高次生災害風險。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，今稍早在臉書粉專發文指出，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，11日中午前發布陸警機率高。另鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於12日午後有迅速減弱的趨勢。

賈新興也預估，颱風中心於12日22至23時，有登陸雲林一帶的機率，至於降雨熱區則是宜花東及屏東山區，其次北北基。

氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」則發文提醒，秋颱的路徑難以預測，單純依靠強度來判斷威脅並不可靠。當秋颱與東北季風交會時，特別容易在北部和東部地區形成「共伴效應」，造成降雨持續1整天甚至更久，進而大幅提高次生災害的風險。

（圖／翻攝自Facebook／停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

粉專也強調，當民眾誤以為天氣無虞而放鬆警覺，不僅自身安全可能受影響，心情也容易因此受到干擾，「台灣雖然幅員不廣，但由於地形複雜，南北東西的氣候差異顯著、天氣變化多端。為了讓全國各地的朋友 都能充分運用我們提供的資訊，當您發現所在地的天氣與報導有所出入時，請理解這可能代表所在地區尚未受到影響，或並非主要影響範圍。」

粉專最後呼籲，「此刻可能仍有人正面臨風雨威脅。唯有在關心自身安全的同時，保有對他人處境的體諒，才是一位具備同理心的現代公民。」

