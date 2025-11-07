鳳凰颱風恐飆強颱！下週逼近台灣「冒1現象」鄭明典全說了

生活中心／周希雯報導

今年第26號颱風「鳳凰」昨日（6）生成，目前正向西北西轉西前進，預估下週一（10）前後接近巴士海峽至台灣附近海面；屆時影響台灣最劇烈，可能發布海警、陸警；專家也預估「鳳凰」恐達中颱上限、甚至強颱，不排除侵襲台灣。對此，前氣象局長鄭明典看過所有預測模式後，發現颱風可能出現「高低層分離現象」，並解釋颱風高角度北轉的背後原因。

鄭明典發文指出，當颱風遇到冷高壓，除了「共伴效應」所產生問題，路徑和強度也可能被影響而出現改變，颱風與冷高壓互動也將產生4大變化。首先，當冷高壓開始活躍，表示西風帶已經南移，通常颱風的生成緯度侷限在北緯20度以南；再來，如果颱風偏弱或只是熱帶性低氣壓狀態，此時乾冷空氣捲入颱風環流，颱風會減弱並轉西南西或西南方向移動。接著，當颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海，如果颱風很強、高壓也很強，尤其是寒潮爆發的情況，颱風會直接被高壓阻擋而快速減弱乃至消散。

鄭明典1圖解析颱風與冷高壓互動4變化。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

最後，如果颱風強度強，高壓屬於緩慢南下出海狀態，則颱風易受高層槽線導引，颱風傾向於高角度轉向，往東北方向移動，並可能逐漸變性成溫帶氣旋。鄭明典觀察關於鳳凰颱風各大預報，發現多數模式反映的是第4種情況，「所以預報不確定性的討論，應該是高層槽線和颱風路徑之間的互動關係。」

鄭明典點出，鳳凰颱風接近台灣的前後時間點「冷高壓偏弱」。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

另外，鄭明典也點出「冷高壓偏弱」，他經觀察所有預測模式，在鳳凰颱風接近台灣的前後時間點，「那時段雖盛行東北季風，但並沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也明顯偏弱！」對此，颱風主要還是受(中高層)副高的導引，加上低層東北季風的影響，「這種情況颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是高低層分離現象。」





