鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導
中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否會納入陸上警戒範圍及風雨大小，台北市政府今（8）日指出，由於颱風轉彎的角度、路徑和強度仍具不確定性，市府會密切關注後續發展。
中央氣象署預計在下周一（10日）針對颱風鳳凰發布海警，周二（11日）發布陸警。北市府對此表示，鳳凰對台灣本島影響程度尚具高度不確定性，但10日至11日受颱風外圍環流及東北季風共同影響，北市平地和山區將有明顯雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢也有機會達大雨至豪雨等級。
北市災防辦已於昨日通報相關局處加強整備工作，尤其日前連日降雨，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備，注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。
