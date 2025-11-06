鳳凰颱風恐「拋物線掃過台灣」 專家曝北台灣防大雨時間
第26號颱風「鳳凰」生成，中央氣象署今日表示，週日晚間起北北基宜容易有雨，下週一鳳凰會到轉折關鍵區，不排除發布警報，大台北、東半部地區、南部地區週二及週三降雨機率高，要留意局部豪大雨。
氣象達人吳聖宇今（6日）談及颱風鳳凰，下週一（10日）經呂宋島進入南海，下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三（12日）經過台灣上空，下週四（13日）進入台灣東北方海面逐漸遠離。目前各國對於登陸角度仍有歧異，但「經過台灣上空的可能性頗大」。
吳聖宇指出，鳳凰的確有機會「又大又強」，尤其是靠近菲律賓前，經呂宋島北上靠近台灣時強度已減弱不少，不過鳳凰屬於大環流系統，即使強度減弱，對台灣的風雨仍將明顯，因此也提醒民眾密切關注最新動態，「有時候環流大的颱風比強度強的還要危險」。
吳聖宇稱，較好的情況為鳳凰經過台灣的過程會持續減弱，轉向過程移動速度較快，縮短環流影響台灣陸地的時間。這個季節的颱風後不太有西南氣流或低壓帶，「這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。」
至於共伴效應方面，吳聖宇說明，週日（9日）晚至週一白天，東北季風將先行增強，鳳凰當是正好通過呂宋島進入南海，週一晚至週二白天可能在北台灣與宜蘭地區產生東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。週三將轉鳳凰本體影響，不再有共伴效應。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰於下週二間穿越菲律賓進入南海後，會大角度北轉，朝台灣接近，綜合數值模式資料，預計週三至四之間穿越台灣上空，「強度仍可達輕颱上限或中颱下限，就看他卡在菲律賓多久了！」但走是對台灣相當不利，呼籲做好防颱。
