鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海
中度颱風鳳凰正以每小時29公里速度向西移動，中央氣象署最新預估路徑顯示，颱風將成為「攔腰斷頭颱」，預計13日清晨自台灣中部登陸，同日晚間8時由宜蘭出海，對台灣本島威脅持續增加。
根據氣象署資料，鳳凰8日20時中心位置在北緯13.3度、東經128.3度，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺。目前七級風平均暴風半徑達250公里，十級風平均暴風半徑80公里，強度仍穩定增強中。預計9日將升級為強烈颱風，隨後登陸菲律賓呂宋島，進入南海後北轉撲向台灣。
氣象署預估，鳳凰將於12日深夜至13日清晨間，從彰化、雲林、嘉義一帶登陸，並持續朝東北方前進。颱風橫跨台灣本島過程中，將受中央山脈影響而結構遭到破壞，強度大幅減弱，最終於13日晚間8時從宜蘭出海。
各地最新暴風圈侵襲機率也有明顯變化，其中澎湖縣達74%為最高，台南為71%次之，嘉義與高雄均為69%，台中、彰化、雲林分別為65%、66%、67%。值得關注的是，北部地區暴風圈侵襲機率大幅上升，新竹市已達60%，台北、新北、基隆、桃園也分別提升至53%、54%、51%與55%，全部已超過50%門檻。
颱風鳳凰登陸前的強度變化，目前各預報機構仍存在分歧。氣象署指出，颱風在進入南海後，強度會先增強再減弱，但減弱幅度尚未有一致結論。隨著颱風逐漸接近台灣，氣象署將持續更新最新資訊與預測路徑。
