鳳凰颱風恐「直穿台灣」！專家示警：對台灣最不利

今年第26號颱風「鳳凰」今（6日）凌晨2時生成，氣象粉專指出，依目前各國模式模擬，鳳凰颱風後續路徑恐怕會穿過台灣，對台灣相當不利。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，鳳凰颱風的路徑變化不大，數值模式預報逐漸收斂且明朗，預估鳳凰將於下週二（11日）先穿越菲律賓進入南海，之後將大角度北轉朝台灣靠近。

粉專進一步說明，鳳凰可能在週三至週四之間穿越台灣上空，強度可維持在輕度颱風上限或中度颱風下限，實際風雨程度將取決於其在菲律賓附近停留的時間長短。

粉專強調，這樣的路徑對台灣而言是「最不利的走勢」，並提醒民眾這幾天要開始做防颱準備。

根據中央氣象署8時資料，鳳凰颱風的中心位置在北緯 9.9 度，東經 140.8 度，以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 150 公里、東北側 150 公里、西南側 90 公里、東南側 90 公里)。

