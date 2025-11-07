鳳凰颱風恐「穿越台灣」！氣象署最快下週二發陸警 豪雨從北炸到南
生活中心／朱祖儀報導
鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，它將在今（7）日晚間增強為中度颱風，最快下週一發海警、下週二發陸警。氣象署預報員曾昭誠表示，未來鳳凰颱風將持續朝菲律賓陸地前進，之後會慢慢北轉朝台灣接近，有機會登陸並穿過台灣，週一至週三全台都要留意明顯降雨。
鳳凰颱風超肥 仍有增強空間
曾昭誠指出，鳳凰颱風目前位於台灣2000公里左右的菲律賓東方海面上，從衛星雲圖來看，颱風範圍相當廣泛，未來將持續增強，預估在今晚增強為中颱，在接近菲律賓陸地時變成強颱，暴風半徑將擴大至320公里左右，整體來說是比較大又比較強的颱風。
曾昭誠透露，鳳凰颱風通過菲律賓陸地之後，結構會被破壞，在南海的發展條件也不佳，因此它的強度將減弱，但整體仍是中颱力度，暴風半徑約為280公里，對台灣影響仍不容小覷。
鳳凰路徑變化大 恐登陸台灣
至於鳳凰颱風北轉後的路線，曾昭誠表示，路徑不確定性仍大，雖然有機會登陸並穿過台灣，但也可能從台灣海峽附近通過，轉向時間約在下週一、週二之間，要看周邊太平洋高壓及北方系統的影響，「跟它本身的強度也是有關係，颱風越強轉向東北方的機率就越大」，對台灣影響也會比較大。
週末天氣穩定 下週一起鳳凰颱風發威
曾昭誠指出，週末2天台灣仍受到偏東風影響，各地天氣還算穩定，西半部溫度較高，中南部白天高溫甚至會飆至32至33度，僅東半部要留意零星降雨。但到了週日晚間天氣就會出現變化，先是受到東北風影響，迎風面會有降雨，下週一至週三則是颱風影響台灣最明顯的時間。
曾昭誠說，下週一東半部因為是迎風面，將逐漸出現明顯降雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北地區會有大雨或豪雨機會；週二颱風逐漸北轉接近台灣，北部、東半部及南部山區會有明顯的大雨或豪雨，若颱風中心較靠近中南部陸地，中南部晚間降雨則會增加。
曾昭誠表示，下週三中南部、花蓮、台東就會開始有大雨或豪雨的發生機會，中南部要特別留意的是，雨勢會明顯增加很多。到了下週四颱風逐漸遠離，台灣會轉為偏北到偏東北風的環境，迎風面要留意降雨，但雨勢會比前三天趨緩許多，下週五過後就是東北季風的天氣型態，降雨將逐漸減少。
500元是假鈔！店員細看「2字」才驚覺真相 一票苦主嘆：我也被騙過
國小畢旅「3天2夜要9510元」！完整行程曝光 全場看傻：超級盤
不是台積電工程師！「1工作」狂賺18萬 在公司還能睡覺、按摩
雲端發票驚見「1改變」！中獎機率狂增 眾嗨翻：終於中500
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 3 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 6 小時前
今天立冬暖洋洋！好天氣僅兩天 下週颱風恐直撲台灣
即時中心／林耿郁報導今（7）日是二十四節氣的「立冬」，按傳統理解是冬季正式開始，不過台灣卻迎來反常的「暖洋洋」；中央氣象署表示，今天無冷空氣影響，各地以溫暖微熱為主，西半部不少地區高溫可達30度以上。另一方面，鳳凰颱風高機率撲向台灣，提醒大家務必做好防颱工作。民視 ・ 8 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 55 分鐘前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 11 小時前
鳳凰恐強颱「西部北上」 最快下週一「海陸警」豪雨炸台
台北市 / 綜合報導 今(7)日是24節氣中的立冬，相比上週陰雨連連，北台灣今天外頭天氣相當不錯，不過，這樣的大晴天又要消失了嗎？根據氣象署預估，鳳凰颱風可能在下週靠近台灣，不排除週一就會發布海上警報。而專家預估，鳳凰有機會達到強颱等級，且暴風半徑相當廣，加上各國預測分析，認為它會罕見的從台灣西半部向上走，威力恐怕不容輕忽。北台灣好不容易結束，快要發霉的連日雨天，沒想到這藍天白雲，卻只有短短幾天，因為鳳凰颱風逐漸逼近。中央氣象署預報員技正林秉煜說：「週一開始到下週四這段期間，會受到東北季風，還有第26號颱風鳳凰的外圍環流或颱風的影響，所以說降雨機率除了增加以外，還要注意可能會在東半部地區，甚至南部地區都有一些強降雨發生。」雖然各地氣溫，在7日感受上都有回升，不過鳳凰颱風，最快下週一起就會影響台灣，以各國模式來看，這回的預測頗為一致，透過平均路線可以發現，颱風可能先經過巴士海峽，接著拐個彎往上，似乎走第七類颱風路徑，有機會撲向台灣。氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家也表示，光是在11月還有颱風，已經相當罕見，鳳凰的等級又接近強颱，而且從台灣西部一路北上，不論有沒有登陸，在過去歷史中幾乎無一個案，可說是氣候變遷影響，所造成的特殊案例。氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，不排除最快在下週一，就會發布海上警報，週二發布陸警，若颱風持續增強，更可能雙警報齊發，尤其週二週三，還有東北季風增強，讓東台灣的雨量相當顯著，以色塊區分幾乎紫到發白，至於是否產生共伴效應，仍是後續觀察重點。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
生活中心／李汶臻報導前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。民視 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 3 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 1 天前
一圖看鳳凰颱風最新侵襲機率！賈新興曝降雨熱區
鳳凰颱風來勢洶洶，各界持續關注未來颱風路徑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（7）日表示，務必特別關注颱風後續移動趨勢，以及10日至11日南側太平洋高壓的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
