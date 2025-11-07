鳳凰颱風恐「穿越台灣」！氣象署最快下週二發陸警 豪雨從北炸到南

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，它將在今（7）日晚間增強為中度颱風，最快下週一發海警、下週二發陸警。氣象署預報員曾昭誠表示，未來鳳凰颱風將持續朝菲律賓陸地前進，之後會慢慢北轉朝台灣接近，有機會登陸並穿過台灣，週一至週三全台都要留意明顯降雨。

鳳凰颱風超肥 仍有增強空間

曾昭誠指出，鳳凰颱風目前位於台灣2000公里左右的菲律賓東方海面上，從衛星雲圖來看，颱風範圍相當廣泛，未來將持續增強，預估在今晚增強為中颱，在接近菲律賓陸地時變成強颱，暴風半徑將擴大至320公里左右，整體來說是比較大又比較強的颱風。

曾昭誠透露，鳳凰颱風通過菲律賓陸地之後，結構會被破壞，在南海的發展條件也不佳，因此它的強度將減弱，但整體仍是中颱力度，暴風半徑約為280公里，對台灣影響仍不容小覷。

鳳凰路徑變化大 恐登陸台灣

至於鳳凰颱風北轉後的路線，曾昭誠表示，路徑不確定性仍大，雖然有機會登陸並穿過台灣，但也可能從台灣海峽附近通過，轉向時間約在下週一、週二之間，要看周邊太平洋高壓及北方系統的影響，「跟它本身的強度也是有關係，颱風越強轉向東北方的機率就越大」，對台灣影響也會比較大。

週末天氣穩定 下週一起鳳凰颱風發威

曾昭誠指出，週末2天台灣仍受到偏東風影響，各地天氣還算穩定，西半部溫度較高，中南部白天高溫甚至會飆至32至33度，僅東半部要留意零星降雨。但到了週日晚間天氣就會出現變化，先是受到東北風影響，迎風面會有降雨，下週一至週三則是颱風影響台灣最明顯的時間。

週末天氣穩定。（圖／氣象署）

曾昭誠說，下週一東半部因為是迎風面，將逐漸出現明顯降雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北地區會有大雨或豪雨機會；週二颱風逐漸北轉接近台灣，北部、東半部及南部山區會有明顯的大雨或豪雨，若颱風中心較靠近中南部陸地，中南部晚間降雨則會增加。

曾昭誠表示，下週三中南部、花蓮、台東就會開始有大雨或豪雨的發生機會，中南部要特別留意的是，雨勢會明顯增加很多。到了下週四颱風逐漸遠離，台灣會轉為偏北到偏東北風的環境，迎風面要留意降雨，但雨勢會比前三天趨緩許多，下週五過後就是東北季風的天氣型態，降雨將逐漸減少。

鳳凰颱風將帶來明顯雨勢。（圖／氣象署）

