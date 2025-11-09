鳳凰颱風恐「一路橫穿台灣」 日氣象廳示警13日最逼近

日本氣象廳與菲律賓氣象局的最新預測，鳳凰可能於13日前後最接近台灣，不排除登陸南部地區。（圖／翻攝自中央氣象署）





颱風「鳳凰」持續增強，預計今（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島東部，隨後將轉向北方直撲台灣。根據日本氣象廳與菲律賓氣象局的最新預測，鳳凰可能於13日前後最接近台灣，不排除登陸南部地區，甚至自西部登陸後橫越整個台灣，再往沖繩方向移動，威力不容小覷。

日本氣象廳今日上午9時觀測指出，鳳凰中心位於菲律賓東部（北緯14.2度、東經124.9度），以每小時30公里速度向西北西移動。中心氣壓為950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風達每秒60公尺。氣象廳預測，鳳凰今晚將從呂宋島東部奧羅拉省登陸，中心氣壓可望進一步降至935百帕，顯示其強度將達到頂峰。

日本氣象廳預估，鳳凰登陸菲律賓後，將於10日上午進入西菲律賓海並開始北轉，朝台灣方向接近。鳳凰其將於12日、13日最靠近台灣，屆時不排除從南部登陸，並可能穿越台灣本島後再往北移動，影響範圍涵蓋全台。

日本氣象廳預估，鳳凰颱風將於12日、13日最靠近台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）

菲律賓氣象局（PAGASA）表示，鳳凰目前位於卡坦端內斯省首府比拉克（Virac）東北東約125公里處海面上，已達超級颱風等級，恐帶來生命與財產重大威脅。當局已在東部及北部地區緊急疏散逾10萬名居民，並取消300多架次國內外航班，呂宋島東南部已發布最高等級第5號警報，首都大馬尼拉地區也升至第3級警戒。

中央氣象署9日上午8時的最新資料顯示，鳳凰颱風以每小時28公里速度朝西北西前進。根據暴風圈侵襲機率預測，全台幾乎都有超過7成的機率受到影響，其中台中、南投、嘉義與雲林等地達8成，台南與澎湖更高達9成以上。

