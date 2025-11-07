鳳凰颱風恐「高角度北轉」？鄭明典一圖揭成因

「鳳凰」颱風預計下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，颱風恐有逐漸北轉的趨勢。（圖／氣象署）





「鳳凰」颱風預計下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，恐有逐漸北轉的趨勢。前氣象局長鄭明典透露，鳳凰颱風高角度北轉的原因。

鄭明典在臉書發文解析，颱風遇到冷高壓時，除了「共伴效應」之外，在路徑與強度變化上所展現出的幾個特徵，根據氣象專家王時鼎統計分析，當冷高壓開始活躍時，代表西風帶已偏南移動，此時的颱風生成緯度或範圍約在北緯20度以南。

鄭明典指出，當颱風接近台灣時遇到高壓南下或出海，颱風和高壓都極為強勁時，特別是寒潮時，高壓將直接阻擋颱風，使其快速減弱甚至消散。若颱風偏弱或熱帶性低氣壓，在乾冷空氣捲入環流後，不僅會減弱，路徑更會轉向西南西或西南方向移動。

不過颱風強度強，而冷高壓處於緩慢南下或出海的狀態時，颱風將容易受到高層槽線的導引，颱風會傾向於高角度轉向，朝東北方向移動，並可能在過程中逐漸變性成溫帶氣旋，鄭明典表示，目前多數模式對鳳凰颱風的預報就是反映槽前導引、強颱的情況，因此所有關於預報不確定性的討論，應於高層槽線與颱風路徑之間的互動關係。

中央氣象署預測11月10日（下週一）上午8時，颱風路徑為中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，瞬間最大陣風每秒55公尺；12日則為北緯21.9度，東經119.0度，瞬間最大陣風每秒38公尺。

