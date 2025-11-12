鳳凰颱風應變 黃敏惠市長：跨局處力量嚴陣以待
(記者廖建智嘉義報導)
中央氣象署於（11）日凌晨5時30分發布「鳳凰」颱風海上、陸上颱風警報。嘉義市政府於下午17時召開「鳳凰颱風災害應變中心整備會議」，由市長黃敏惠親自主持、擔任指揮官，邀集本市台電公司、自來水公司、中華電信、後備指揮部及相關局處等各防災單位，召開應變整備會議依據最新氣象資訊研判，整合各單位資源嚴陣以待，並全面啟動防颱應變作業。
黃敏惠市長指出，中央氣象署預報颱風逼近，中南部地區將有大雨或局部豪雨，市府各單位務必加強防颱整備，密切掌握風雨變化與災情回報，特別針對低窪地區與保全戶應預先完成疏散撤離。同時要求各局處透過網路與媒體加強宣導，提醒市民做好防災準備、避免外出，並呼籲活動主辦單位視情況調整時程，確保安全。
黃敏惠市長強調，颱風期間恐有強陣風，各單位應檢視並固定高空招牌、圍籬、鷹架及路樹，防止掉落傷人；全面檢查抽水站、清除下水道漂流物並監控潛勢淹水區；並強化避難收容及民生物資整備，落實保全戶撤離與弱勢關懷。同時督導各校園完成防颱準備，持續清理溝渠與修剪樹木，即時公告交通管制與停車資訊，保障行車安全。同時協請台電、自來水公司與中華電信確保供電、供水、通訊不中斷並公開搶修資訊。
黃敏惠市長回顧2004年「南瑪都」及今（2025）年7月「丹娜絲」兩次重大颱風經驗，表示這些事件提醒我們面對氣候變遷下極端天氣的挑戰，唯有團隊合作與超前部署，才能降低災害風險。黃敏惠市長表示，丹娜絲當時自布袋登陸，是嘉義史上首見，造成1718件災情。感謝當時消防、工務、建設、環保、台電、國軍及各局處的通力合作，才能在最短時間完成復原。黃敏惠市長最後提醒，應記取「丹娜絲」颱風經驗，督促協力廠商備勤防災機具，加速災後清理工作，同時要求所有防救災人員執勤時務必注意自身安全，確保整體防災行動順利進行。
嘉市府提醒，避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，本市八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、及番仔溝公園水防道路（周圍），合計三處之路邊停車格位自114年11月11日22時起至114年11月13日10時止，禁止車輛進入停放。現有停放車輛請於114年11月11日22時前駛離，並同步暫停番仔溝公園水防道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理，且颱風來襲期間請勿靠近上述管制地點以策安全。
災害應變中心表示，颱風行徑路徑將可能影響中南部地區，市府將持續與中央保持密切聯繫，並視情況調整應變作為；民眾也可以下載「愛嘉義APP」或透過市府官網、臉書粉絲專頁，隨時掌握最新防災資訊。
