鳳凰颱風成罕見個案！專家放預測圖嘆：難分析

生活中心／王靖慈報導

今年第26號颱風「鳳凰」於昨（6）日生成，今（7）日凌晨2點，其中心位於鵝鑾鼻東南東方約2,270公里的海面上，正朝西北西方向轉為偏西移動，中心風速達每秒 30 公尺、具中度颱風潛力。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月出現本就罕見，若真從台灣西部北上，將成為極為特殊的歷史路徑。









鳳凰颱風太反常成「11月罕見個案」！專家放路徑預測圖嘆：難分析

颱風「鳳凰」的路徑預測圖，路徑線（紅色箭頭）穿越了菲律賓，並朝台灣東南方前進。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）





專家林得恩今（7）日在臉書粉專《林老師氣象站》指出，歷來颱風發展會參考數值模式與歷史案例，以評估風雨量值，但這次鳳凰的情況「幾乎找不到參照」。他於文中表示，由於鳳凰颱風具備了「 11 月生成」、「中度至強烈颱風強度」，以及「從台灣西部或海峽直接北上」這三個特徵，使其在1950至2024年的氣候統計中極為罕見，讓他直呼「真的是太難了」。林得恩補充到，11月平均侵台颱風數一年僅0.3個，過去幾乎沒有個案是由西部登陸，這種現象顯示氣候變遷正在改變颱風生成與移動的模式，鳳凰颱風「無疑是氣候異常下的新案例」。最後，他也提到本次「鳳凰」颱風由香港命名，其名稱並非指「花或鳥」，而是「山」的意思。

鳳凰颱風太反常成「11月罕見個案」！專家放路徑預測圖嘆：難分析

鳳凰颱風目前距離鵝鑾鼻2270公里，最大風速為每秒30公尺，有增強為中度颱風的趨勢。（圖／民視新聞資料照）

今日氣象署也說明，鳳凰颱風目前則位於鵝鑾鼻東南東方約2270公里海面上，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行中心，最大風速每秒30公尺（約時速108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風達每秒38公尺（約時速137公里），相當於13級風。其7級風半徑約150公里，10級風半徑約50公里，整體仍有進一步增強為中度颱風的趨勢。





