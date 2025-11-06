鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀

天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。

鳳凰颱風預測路徑（天氣風險公司）

他指出，靠近菲律賓之前鳳凰颱風是又大又強，不過經過呂宋島北上靠近台灣時，強度應該已減弱。預報資料顯示鳳凰颱風屬於「大環流系統」，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。

廣告 廣告

他說，比較好的情況是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短影響台灣陸地的時間。

這個季節的颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

會不會有共伴效應？

吳聖宇分析，周日(09日)晚間到下周一(10日)白天期間東北季風就會先增強，此時鳳凰颱風也正好要經過呂宋島進入南海，後續到了下周二(11日)還會逐漸開始北轉。

以颱風位置以及環境配置來看，在下周一(10日)晚間到下周二(11日)白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶，會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。再來到下周三(12日)就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。