鳳凰颱風持續增強！ 最快明日升級強颱、預計「這一天」從西半部登陸
鳳凰颱風今日已經增強為中颱，氣象署預估最快明（9）日可能升為強烈颱風，下週三（12日）前後將最接近台灣，不排除直接登陸西半部地區。
氣象署指出，今日下午2點，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里的海面上，持續往西北西方向前進，預計颱風登陸呂宋島後進入南海，再北轉接近台灣。颱風在呂宋島附近時強度可達強烈颱風，但北轉過程受環境條件影響，強度可能略為減弱，接近台灣時約為中度或輕度颱風。
未來降雨部分，明日下午起東北季風增強，大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲；週一、週二（10至11日）受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部與東半部將出現局部大雨或豪雨，山區降雨尤為明顯；週三、週四（12至13日）為颱風最接近台灣的時候，花東與中南部地區將有明顯降雨，西半部部分地區不排除出現豪雨等級雨勢，若颱風登陸，雨勢將更為劇烈。
週五之後（14日起），隨著颱風遠離，天氣將逐漸好轉，恢復為東北季風影響型天氣，北部及東半部仍有零星短暫陣雨。
未來降雨趨勢。圖／氣象署提供
溫度方面，北部與東北部受到東北季風與降雨影響，全週偏涼，氣溫約21至25度；中南部週初仍可達28至30度，但週三、週四降雨增多時略降，之後再回升至30度以上。各地夜晚及清晨低溫約21至24度，早晚溫差較大，提醒民眾注意保暖。
氣象署提醒，颱風接近期間，沿海與離島將出現長浪與強風，民眾應避免海上活動，並持續關注最新颱風動態，做好防颱準備。
責任編輯／蔡尚晉
