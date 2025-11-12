鳳凰颱風持續威脅 明天停班課一次看！全台14縣市宣布了（不斷更新）
鳳凰颱風持續減弱，影響台灣天氣程度大減。民眾關心11／13各縣市停止上班、上課的情況，《太報》即時為讀者更新全台22縣市狀況。最新消息是，苗栗縣、新竹縣、台東縣、澎湖縣宣布了。
基隆市：
未列入警戒區
台北市：
未列入警戒區
新北市：
未列入警戒區
桃園市：
未列入警戒區
新竹市：
未列入警戒區
新竹縣：
正常上班、正常上課
苗栗縣：
正常上班、正常上課
台中市：
正常上班、正常上課
彰化縣：
正常上班、正常上課
南投縣：
正常上班、正常上課
雲林縣：
正常上班、正常上課
嘉義縣：
正常上班、正常上課
嘉義市：
正常上班、正常上課
台南市：
正常上班、正常上課
高雄市：
正常上班、正常上課
屏東縣：
正常上班、正常上課
宜蘭縣：
尚未宣布
花蓮縣：
尚未宣布
台東縣：
正常上班、正常上課
澎湖縣：
正常上班、正常上課
金門縣：
正常上班、正常上課
連江縣：
未列入警戒區
*停班課資訊以人事行政總處公布為主。
