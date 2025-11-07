鳳凰颱風持續接近臺灣 山區民眾加強警戒嚴防災害

依據中央氣象署資料顯示，第26號鳳凰颱風預估十一日至十三日通過臺灣，影響期間將為北部、東半部及南部地區帶來顯著降雨，並有大雨至豪雨發生機會。由於颱風路徑與強度仍具不確定性，農業部農村水保署呼籲民眾避免前往山區活動，並嚴加戒備。啟動土石流及大規模崩塌警戒機制，加強防災整備農村水保署將嚴密監控各地降雨現況，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，並請土石流防災專員協助進行雨量觀測及各項防災整備工作。

如達警戒值，將以電話、傳真、簡訊及災防告警細胞廣播方式通知地方政府與當地居民，並同步公布於「土石流及大規模崩塌防災資訊網」(https://246.ardswc.gov.tw)及「農村水保署-永續水土保育」臉書粉絲專頁，以供民眾查詢。更新二次災害高風險區，調降土石流警戒基準值農村水保署依據近期土砂災情，更新全臺四十二處二次災害高風險區資料；

另針對地質與災後環境變化，為強化防災預警，調降部分土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市茂林區、屏東縣來義鄉、宜蘭縣頭城鎮、臺東縣卑南鄉及花蓮縣玉里鎮等。相關調整已函知地方政府與相關災防單位，並公告於土石流及大規模崩塌防災資訊網。提高警覺注意周遭環境及早自主疏散避難。

農村水保署呼籲，因颱風接近影響，請民眾提高警覺、加強戒備，及早檢視居家周邊之擋土牆及排水溝等設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，位於土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近之居民，應配合地方政府之指示，於必要時儘早疏散至安全避難處所。農村水保署署長陳俊言強調，農村水保署已要求所屬各分署完成各項土石流及大規模崩塌防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理災害勘查及相關應變工作；如有災情，請撥打農村水保署土石流及大規模崩塌災情通報電話0800-246-246(土石流-土石流)進行通報。