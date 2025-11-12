鳳凰颱風持續減弱縮小！專家：最快今晚就可解除海陸警

鳳凰颱風的暴風圈已經觸陸，預計在今(12)晚從屏東登陸。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風的暴風圈已經觸陸，預計在今(12)晚從屏東登陸，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰強度逐漸減弱，暴風圈也有明顯縮小的趨勢，但南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，仍不能輕忽，如果持續維持同樣的方向和速度的話，預計在今(12)晚至明(13)晨海陸警就會解除。

「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風是睽違58年，首度於11月將自西南部登陸的颱風，目前正持續朝台灣靠近，預估今日晚間，颱風中心就有機會在屏東沿海一帶登陸，並於明日清晨從台東沿線出海，如果行進方向及速度不改變的話，預計在今晚至明日清晨，就會解除鳳凰颱風的海上及陸上警戒。

廣告 廣告

另外，雖然颱風強度已經降為輕度，且暴風圈也有明顯縮小的趨勢；但南部與東部地區仍位於主要影響半徑之內，雲林以南、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖都在陸警範圍，且基隆市、新北市、台東縣、台北市山區、新北市山區、花蓮縣、宜蘭縣、屏東縣和澎湖縣還在豪大雨警戒範圍，因此不能掉以輕心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰高低層分離減弱變瘦！鄭明典提醒仍有風雨威脅：颱風環流還在

鳳凰颱風北轉侵台！氣象署最快下午發海警、明日發陸警