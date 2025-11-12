鳳凰颱風持續減弱 氣象署估登陸後「減弱為熱帶低壓」：深夜解除海陸警
鳳凰颱風持續接近台灣，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，由於環境不利於颱風發展，過去3小時強度稍減、暴風圈亦縮小，目前已達輕颱下限，氣象署估計今日（11/12）晚間登陸恆春半島後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，並於今日深夜同步解除海上及陸上颱風警報。
氣象署指出，鳳凰颱風今日上午10時位於鵝鑾鼻西方約140公里，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉中北前進，中心氣壓998百百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。陸警範圍維持嘉義以南、南投、花東、恆春半島等8縣市。
氣象署預報員朱美霖表示，預估鳳凰將以「輕颱下限」之姿，於今日傍晚至晚間登陸恆春半島，深夜減弱為熱帶性低氣壓後，自台東、屏東一帶出海，氣象署也將於鳳凰減弱成熱帶性低氣壓的同時，同步解除海上及陸上颱風警報。
朱美霖解釋，由於冷季環境條件不利於颱風結構，包括垂直風切大，影響颱風高低層分離、對流不強。不過鳳凰強度雖然減弱，沿海風浪仍大，目前台灣海峽這側風浪強勁，浪高都有4至5米，各沿海也有3米以上，明天白天下一波東北季風增強，北方仍有5米浪高。另外颱風接近過程中，也要留意其帶來的風雨。
降雨方面，朱美霖說明，今日白天花東降雨顯著，中南部因颱風靠近，受外圍雲系影響ˇ帶來斷斷續續雨勢，今晚中南部降雨增多。明日（11/13）白天雖然颱風影響結束，不過受東北季風影響，北部地區、宜蘭山區有明顯降雨。周末迎風面北東降雨減少，下週一、週二（11/17、18）將迎來新一波東北季風，屆時迎風面雨勢增加，氣溫將有顯著下降。
朱美霖提醒，今明兩天東北風明顯偏強，沿海空曠地區需留意9至11級強陣風，海面浪高3至5米並有長浪，請避免前往海邊活動。
