即時中心／林韋慈報導



鳳凰颱風及其外圍環流持續在台灣影響，易有短延時強降雨，今（12）日上午氣象署發布豪雨特報，花蓮縣山區、臺東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。





中央氣象署今日上午10時對屏東縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區發布豪雨特報；基隆北海岸、臺北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣發布大雨特報。



氣象署說明，今（12）日颱風及其外圍環流影響，臺灣東部及東南部地區有陣雨，南部地區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東部、東南部及南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率。



明（13）日熱帶性低氣壓及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率。今日各地沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖，明日中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖有長浪發生的機率，請民眾多加注意安全。

原文出處：快新聞／鳳凰颱風持續發威 豪大雨特報「9縣市」下到晚上

