鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣

氣象署表示，鳳凰颱風下週一至下週三將影響台灣天氣。 圖：氣象署提供

[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。

氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為普通等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。未來天氣方面，週六、日白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

週日晚間至下週一東北季風增強，北台灣氣溫下降；水氣增多，迎風面雨勢增，北台灣有短暫陣雨，尤其宜蘭及大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區天氣影響較小仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二至下週四颱風最接近台灣，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區降雨機率亦高，其降雨區域及雨勢大小與颱風路徑及強度有關。預估下週四颱風逐漸減弱並遠離，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。下週五至下下週日北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供