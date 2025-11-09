鳳凰颱風接力襲菲「不是巧合」 鄭明典曝對台威脅1變數

海鷗颱風上周重創菲律賓，造成上百人傷亡，中度颱風鳳凰今（9）日接力登陸菲律賓，前氣象局長鄭明典指出，接連出現兩個颱風不是巧合，鳳凰颱風通過呂宋島後，如果移動速度能變慢，對台灣威脅就會越弱。

「海鷗後面鳳凰，不是巧合！」鄭明典在臉書發文分享上周三平均氣流分析圖，觀察850~400百帕代表的中對流層平均氣流，當時海鷗還在南海，鳳凰前身的低氣壓在菲律賓東方，而更東方還有一個低氣壓。

鄭明典分析，這些低壓的北方是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯，推論海鷗颱風和鳳凰颱風，都是同一個東風波系列的低壓區發展出來的颱風，接續發展並不是隨機發生的巧合，而且鳳凰後面還可能有熱帶擾動。

廣告 廣告

鄭明典也預測，今晚鳳凰颱風已經接觸到呂宋島地形，登陸前有稍微北偏，中心稍稍遠離馬尼拉，颱風過了呂宋島之後，預期移動速度會變慢，越慢對台灣的威脅就越弱，是明天觀察的重點。

中央氣象署表示，明（10）日鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，明晚並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，台灣其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖則為多雲。

更多中時新聞網報導

NBA盃》字母哥準大三元 公鹿小組賽9連勝

周湯豪萬聖節快閃 比莉扮忍者突襲

政院拍板 4年投入百億拚國旅