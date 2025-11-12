鳳凰颱風掰！8縣市豪雨特報到明早 東北季風報到「北部又濕又冷」

生活中心／賴俊佑報導

鳳凰颱風警報解除，不過氣象署持續針對8縣市發布豪雨特報。(圖／氣象署提供）

鳳凰颱風今(12)日19時40分登陸屏東恆春，不過登入後迅速減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於20時30解除颱風警報，雖然颱風警報解除，但氣象署仍針對8縣市發布豪雨特報，另外週四東北季風報到，北台灣溫度下滑至20度，加上局部大雨低溫感受更明顯。

受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12)日晚至明(13)日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署發布熱帶性低氣壓特報，中心氣壓1000百帕，今(12)日20時在北緯22.0度，東經120.8度，即在恆春，向東北移動，時速31公里；熱帶性低氣壓及其外圍環流影響且東北風偏強，今(12日)晚至明(13)日台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風且風浪偏大，上述海面航行及作業船隻需特別注意。

熱帶性低氣壓影響，今(12)日晚至明(13)日臺灣附近各沿海易有長浪發生，目前新北(富貴角)、宜蘭(蘇澳、龜山島)、花蓮已觀測到2至6公尺的浪高。

接下來連2波東北季風報到，北台灣明顯降溫。(圖／氣象署提供）

溫度方面，明(13)日東北季風報到，北台灣週四、週五溫度下滑至20度，加上局部大雨低溫感受更明顯，週六、週日溫度回升，下週一又有另一波東北季風報到，全台各地最低溫探16度，白天溫度也在22度以下，提早準備保暖衣物。

