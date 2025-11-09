鳳凰颱風擾臺！下週風雨時程出爐 這3天影響最劇
鳳凰颱風逼近擾台，預計11月12日時最接近台灣。氣象署也公布未來一週天氣預測，讓大家一次掌握下週風雨時程，並提醒民眾要把握時間檢查環境，固定或收拾懸掛、易掉落物品。
氣象署指出，11月10、11日時，鳳凰颱風將北上，逐漸接近台灣西南方海面，且受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，當中宜蘭、花蓮及大台北地區更可能有局部豪雨等級以上降雨。
沿海離島風浪漸大，氣象署指出，澎湖、馬祖有10至12級強陣風，台南以北沿海、恆春半島、綠島蘭嶼有9至11級強陣風，宜蘭、臺東及金門亦有局部8至10級強陣風。
一週風雨時程。圖／氣象署提供
11月12日時，鳳凰颱風預計以輕颱強度通過台灣，中南部雨勢會增多，有機會出現大雨或是局部豪雨的現象；北部與東北部會轉為背風面，雨勢會稍微趨緩一些。
風浪方面，中南部沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海亦有8至10級強陣風。
降雨緩和是這天 北部仍有較大雨勢
不過到了11月13日時，鳳凰颱風就會遠離或是減弱，但受到東北季風影響，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。馬祖、澎湖仍有9至11級強陣風，各沿海空曠地區及金門仍有8至10級強陣風。
浪高方面，各沿海浪高將達3至5米左右並有長浪，尤其南部、恆春半島、東南部（蘭嶼、綠島）及澎湖、馬祖沿海有機會出現5米以上浪高。
11月14至16日時，受到東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴，各沿海及離島仍有8至9級強陣風。
氣象署也提醒，受到東北季風影響，本週氣溫下降，北部、東北部氣溫約21至26度；中南部週一仍溫暖，週二起約21至30度；花東約23至28度；澎湖約22至26度；金門約20至24度；馬祖約17至21度。
責任編輯／陳俊宇
