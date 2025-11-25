鳳凰颱風攪局！馬太鞍溪橋便道修復一再延宕 估11月底搶通

花蓮馬太鞍溪橋便道原本預計今天搶修完成，期間卻因溪水屢次無預警暴漲影響工程，公路局正如火如荼趕工力拚月底搶通。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪橋便道原本預計今天搶修完成，期間卻因溪水屢次無預警暴漲影響工程，公路局正如火如荼趕工力拚月底搶通。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳凰颱風造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，滾滾泥水沖斷馬太鞍溪橋便道，原本預估今天可以修復完成、開放通行，後因水位多次無預警暴漲陸續沖毀已完成的工程，公路局力拚月底搶通便道，無黨籍議長張峻則在臉書表示經會勘了解，便道預計可在28日完成搶修、恢復通車。

馬太鞍溪橋便道11日遭暴漲的馬太鞍溪水沖毀後，公路局東區養護工程分局與花蓮工務段考量河岸南側（右岸）水位較大，15日先從北側便道進場搶修，觀察至16日南側水位略下降後，同時搶修南下便道，且因河床水路已偏南側，搶修團隊配合河床現地水路位置增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

廣告 廣告

怎料便道搶修期間，18日清晨水位無預警暴漲，把連3日已完成的水路改道作業沖毀，影響搶修進度約2天，且20日、21日、22日發生數度水位暴漲沖毀已完成的路基，也影響鋼便橋施工，花蓮工務段統計影響搶修工作3天，連前水位暴漲計影響5天。

經花蓮工務段19日與相關單位現勘，研商建立更緊密的聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率，並在這2天水位趨緩且天氣晴朗之際，趕工小跨度鋼便橋及移排水工程，目前北上便道小跨度鋼便橋長24公尺(三跨，每跨8公尺)已完成，南下便道小跨度鋼便橋預定今天完成。

花蓮工務段表示，便道後續將展開路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業，預估11月底前搶通；另外，鋼便橋工程因受鳳凰颱風及後續水位不定時暴漲與尚未施工鋼柱位災後水路上等因素影響，經公路局與廠商溝通協調，將再增加1組機具及人力趕工，以明年1月底前完工通車為目標。

更多中時新聞網報導

學生赴陸須自審 挨批綠色恐怖

NBA》老詹卸重擔變輔佐 雷霆鋪衛冕路

台中市民野餐日草地閱讀超有趣