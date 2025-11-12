鳳凰颱風攪局！高鐵「每小時3班車」人潮擠爆 傍晚緊急加開4班次

鳳凰颱風侵台，台灣高鐵今湧現大量通勤人潮，前往雙北的旅客擠爆月台。（本刊資料照）

鳳凰颱風侵台，台灣高鐵今（12日）因應風雨影響與旅運需求，取消原有時刻表，改為「每小時雙向各發3班全車自由座列車」模式營運。然而一早高鐵桃園站湧現大量通勤人潮，前往雙北的旅客擠爆月台，不少人連排三班車仍擠不上車，怨聲載道。

有民眾在社群平台抱怨表示，雖然提前出門，但因班次減少、人潮暴增，等了近一小時才終於擠上車，導致上班遲到。也有乘客指出，即使排到第三班列車，仍被人潮擠回月台，場面一度混亂。

台灣高鐵公司中午緊急宣布，根據最新颱風動態及旅運需求評估，除原訂每小時3班全車自由座列車外，將於傍晚5時30分至6時30分加開4班南港至台中南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外），並沿途停靠各站，以紓解下班與返鄉人潮。

廣告 廣告

此外，高鐵指出，為強化通勤服務，南港站於晚間5時至7時將發出共11班南下列車，其中自17:20至18:40，平均每10分鐘即有1班開出，發車時刻包含17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40及19:00。

高鐵提醒旅客，今日所有班次均為全車自由座，建議預留時間進站候車，並隨時留意官方最新列車動態與氣象資訊，避免因颱風造成行程延誤。

更多鏡週刊報導

偷跑害亂套！宜蘭議長誤發停班課訊息 火速道歉挨轟「太心急」

打破放颱風假「才放帥照」慣例 蔣萬安笑稱：依科學專業數據做決定

「又來一次家園全毀...」宜蘭蘇澳水淹半層樓！颱風炸出15年前惡夢 軍方出動兩棲戰車救人