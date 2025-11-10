鳳凰颱風整備會議 蔣萬安：全面啟動整備應變作業、嚴陣以待

臺北市長蔣萬安今（10日）主持「鳳凰颱風整備會議」，指示市府各局處全面啟動防颱整備與應變作業，確保市民安全。（圖／台北市政府提供）





隨著鳳凰颱風及東北季風雙重影響，臺北市自今（10日）起至11月13日山區將出現持續性降雨，陣風預估達10至12級；市區則可能出現大雨，陣風達7至8級。臺北市長蔣萬安今（10日）主持「鳳凰颱風整備會議」，指示市府各局處全面啟動防颱整備與應變作業，確保市民安全。

蔣萬安在聽取取氣象團隊及各局處簡報後，要求工務局、水利處及公園處應全面檢視抽水站試俥操作、防汛設施巡檢及移動式抽水機維護狀況，確保防汛能量正常運作。同時，應加強市區行道樹、公園及校園樹木的修剪與加固，防範強風豪雨造成災害。

蔣萬安指出，此次降雨以山區為主，大地工程處須強化邊坡巡查與土石流潛勢區警戒，提前盤點老舊聚落與高風險邊坡，必要時預防性疏散撤離民眾。另針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，蔣萬安則指示要加強邊坡穩固及即時降雨監測，必要時請區公所針對災害影響區域住戶進行疏散撤離。

蔣萬安強調，隨著颱風逐漸靠近，市區風勢將持續增強。各單位應加強防災宣導，提醒民眾避免前往山區、河邊及海邊活動，並提高警覺，做好防颱準備。而針對施工安全，蔣萬安要求都發局、工務局及勞動局督導各建築與施工工地廠商，確實加固圍籬、帆布、吊塔、廣告牌等設施，必要時提前拆除，防止強風造成意外

蔣萬安也提到，文化局原訂於13日在二廳院藝文廣場舉辦的戶外音樂活動，將持續關注最新風雨預報，並適時調整活動內容。他也提醒各局處，如有戶外活動應提前評估、強化防護措施，保障市民與工作人員安全。

蔣萬安並指示，人事處、教育局、水利處及交通局應依標準作業流程提前研判是否需調整上班上課、開啟疏散門或進行市區紅黃線車輛移置等措施，並與鄰近縣市保持密切聯繫，及早發布相關訊息。他特別提到，過去梅姬颱風曾造成百齡、和平公園等地區汽機車泡水情形，交通局應密切掌握風雨動態，提早進行防範。

蔣萬安最後表示，目前鳳凰颱風路徑與轉向仍具高度不確定性，災害防救辦公室必須持續與臺大氣象團隊保持密切聯繫，隨時掌握颱風動態及風雨變化，並即時提供各防救災單位決策參考。他強調：「各單位務必立即進入整備狀態，嚴陣以待，全力守護市民安全。」

