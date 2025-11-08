鳳凰颱風恐升級強颱！東北季風助攻「撲台時間」曝 明晚水氣先抵達
記者柯美儀／台北報導
今（8）日各地天氣晴朗穩定，但自明日下半天起東北季風將逐漸增強，迎風面地區雲量及降雨機率提升。天氣風險分析師吳聖宇表示，明晚鳳凰颱風外圍水氣將影響台灣，天氣將轉為不穩，預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，恐成為近年少見的11月登陸颱風，屆時在龐大環流與東北季風交互作用下，全台可能出現明顯風雨。
今日維持晴到多雲天氣
吳聖宇表示，今日各地大致都是晴到多雲的天氣型態，中南部早上雲量較多，但是上午之後陽光有機會開始出來。白天溫度較為偏熱，北部、東半部白天高溫有28-30度，中南部高溫將來到31-33度，不過晚間到明日清晨在中北部到東北部空曠地區低溫仍有可能降到20度上下，日夜溫差變化較大。
明日起東北季風增強
吳聖宇指出，明日下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。明日白天各地的高溫仍然偏熱，北部、東半部高溫仍可到27-29度，中南部則還是會來到31-33度左右，明晚到後天（10日）清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。
鳳凰颱風明日可能達強烈颱風等級
吳聖宇說明，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今日凌晨已經增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。
鳳凰颱風通過台灣時間
吳聖宇表示，鳳凰颱風下週三會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，下週三晚間到週四上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。
東北季風助攻 各地風雨明顯
吳聖宇指出，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、週二進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。
吳聖宇續指，下週三到週四上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生，預估最快要等到下週四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。
吳聖宇提到，下週五（14日）到週末（15日）受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態。
更多三立新聞網報導
中國信託交易異常！用戶怨「ATM沒吐錢卻扣款」 官方緊急回應
未蒸煮廚餘餵豬！新北養豬場挨罰206萬 1700頭豬禁運15天
小心噴6萬！開車上路「1違規加重罰」 交通部：無上限加罰
志工誤認有髒汙！衛生紙一擦「特展藝術品毀了」 基隆文觀局道歉
其他人也在看
又要放颱風假？鳳凰明變強颱「恐北轉直撲」！氣象署：最快下週一發海警
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風預計明（9）日增強為強颱，進入南海後，恐北轉直逼台灣，下周一、二在外圍環流及東北季風共伴下，北部與東部山區將率先迎來豪雨，氣象署研判下周一發布海警、下周二評估陸警。暴風侵襲機率最高縣市為澎湖68%、台南62%、金門61%。 氣象署預報員張竣堯指出，目前鳳凰已達中颱上段等級，預期明日將提升為強颱。颱風通過呂宋島後會逐漸北轉，並於下周一、二引進大量水氣，加上東北季風同步增強，將擴大降雨範圍。預估下周三夜間到下周四清晨，颱風中心可能觸及台灣西半部沿海，但實際路徑尚有變數。 他補充，今日下午2時鳳凰中心在鵝鑾鼻東南方海面約1420公里處，持續朝西北西方向移動，預計將在呂宋島登陸後轉進南海，並逐步朝台灣靠近。下周三深夜至周四清晨，中南部沿海最可能受到直接影響，但若颱風轉向幅度稍北，桃園、新竹、苗栗也可能成為潛在登陸點。 而稍早氣象署也預估，未來120小時內多個縣市可能進入鳳凰颱風暴風圈，其中，高雄市、台南市與澎湖縣暴風侵襲機率最高，皆達62%。屏東縣59%、嘉義縣57%、嘉義市56%、雲林縣55%亦列高風險區。此外，彰化縣、南投縣與金門縣均為53%，台中市及台東縣新頭殼 ・ 2 小時前
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨EBC東森新聞 ・ 1 小時前
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 2 小時前
台日男神夢幻聯動！佐藤健曬吃鍋照 地陪竟是許光漢
日本男神佐藤健上週六（1日）來台舉辦見面會，「國民老公」許光漢不僅低調送上花籃祝賀，兩位男神也悄悄在台碰了面，今（7日）佐藤健在IG曬出兩人吃火鍋的合照，夢幻聯動瞬間引來網友狂按愛心！鏡報 ・ 1 天前
鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風來襲！氣象專家警告：北部、東部最快週日晚間起出現「劇烈降雨」，中西部也需嚴防致災性豪雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成「共伴效應」，將帶來兩波強降雨，11月颱風雖罕見，但其風場廣大、影響時間長，民眾務必提高警覺，做好萬全準備！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
佐藤健合體許光漢！兩大男神同框「狂嗑台味火鍋」 粉絲驚呼：夢幻聯動
日本男神佐藤健近期來台舉辦《玻璃之心》見面會，吸引大批粉絲朝聖，他也透過社群平台分享來台點滴，展現親民風範。今（7）日他曬出與台灣男神許光漢的聚會照，兩人一同吃火鍋、開心合照，掀起熱烈討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天氣》鳳凰颱風超巨畫面曝！周一起影響台灣 專家曝2地天氣肯定爛
明（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周四（13日）是颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，颱風下周一開始北轉那一段路，一定會逐漸減弱，北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛。中時新聞網 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週日 (11/09) 週日下半天東北季風逐漸增強，迎風面大臺北基隆宜蘭雲量增多，鳳凰颱風下週侵臺風雨影響大
明天天氣如何？ 週日(09日)下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大臺北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，週日晚間鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮臺東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。週日白天各地的高溫仍然偏熱，北部、東半部高溫仍可到27-29度，中南部則還是會來到31-33度左右，週日晚間到下週一(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。 至於鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，週日(09日)有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一(10日)鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。下週二(11日)逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向臺灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。下週三(12日)就會進入臺灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四(13日)上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過臺灣上空，然後進入臺灣東北方海面，週四(13日)下午遠離臺灣附近。在颱風中心接近、經過臺灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲臺灣，進入臺灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。 雖然鳳凰颱風侵襲臺灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、二(10-11日)颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二(11日)降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。同樣受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8-10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。 下週三(12日)到週四(13日)上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到週四(13日)下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。 下週五(14日)到週末(15日)受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態，雖然適合出遊，但是颱風剛過，危險區域還是暫時不要靠近比較安全。 目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲臺灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。提醒大家趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸臺灣的颱風。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 8 小時前
鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象專家吳德榮指出，下週二、三需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅；另外，由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。民視 ・ 12 小時前
北部海域2漁船翻覆 海空急搜救
時序即將入冬，台灣沿海也因強勁的東北季風導致海象不佳，6日台灣北部海域連傳萬里籍「漁山36」及基隆籍「立發168號」2起漁船翻覆案，釀成6人失蹤的嚴重意外，海巡署與國防部出動艦艇、直升機，海空聯合持續搜救中。中時新聞網 ・ 1 天前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 10 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 16 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 1 天前