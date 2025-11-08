鳳凰颱風恐升級強颱！東北季風助攻「撲台時間」曝 明晚水氣先抵達

記者柯美儀／台北報導

鳳凰颱風預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk臉書）

今（8）日各地天氣晴朗穩定，但自明日下半天起東北季風將逐漸增強，迎風面地區雲量及降雨機率提升。天氣風險分析師吳聖宇表示，明晚鳳凰颱風外圍水氣將影響台灣，天氣將轉為不穩，預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，恐成為近年少見的11月登陸颱風，屆時在龐大環流與東北季風交互作用下，全台可能出現明顯風雨。

今日維持晴到多雲天氣

吳聖宇表示，今日各地大致都是晴到多雲的天氣型態，中南部早上雲量較多，但是上午之後陽光有機會開始出來。白天溫度較為偏熱，北部、東半部白天高溫有28-30度，中南部高溫將來到31-33度，不過晚間到明日清晨在中北部到東北部空曠地區低溫仍有可能降到20度上下，日夜溫差變化較大。

明日起東北季風增強

吳聖宇指出，明日下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。明日白天各地的高溫仍然偏熱，北部、東半部高溫仍可到27-29度，中南部則還是會來到31-33度左右，明晚到後天（10日）清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。

鳳凰颱風明日可能達強烈颱風等級

吳聖宇說明，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今日凌晨已經增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。

鳳凰颱風通過台灣時間

吳聖宇表示，鳳凰颱風下週三會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，下週三晚間到週四上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

東北季風助攻 各地風雨明顯

吳聖宇指出，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、週二進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。

吳聖宇續指，下週三到週四上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生，預估最快要等到下週四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。

吳聖宇提到，下週五（14日）到週末（15日）受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態。

