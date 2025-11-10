鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度

中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。

中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，今日颱風外圍環流與東北季風共同影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨。明晚將有大雨或豪雨發生機率，尤其東北部、東部及大台北地區可能出現局部豪雨等級以上降雨，台灣其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖則為多雲天氣。北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意。

氣象署表示，週三颱風中心將逐漸接近西半部地區，中南部、花東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，北部及東北部地區則有短暫陣雨。氣象署表示，週三、週四颱風及其外圍環流與東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定。週四隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，北部地區仍有局部較大雨勢發生機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

東半部地區、宜蘭、大台北、恆春半島慎防劇烈雨勢。（圖／中央氣象署）

據《壹蘋新聞網》報導，氣象署預報員黃恩鴻預估，最快今晚發布海警，陸警明日上午機率最高，陸警範圍以中南部、花東為優先，北部是否納入將視颱風登陸後削弱程度決定。至於眾人關心的颱風假，仍需由各縣市政府判定。

