鳳凰颱風明起靠近「雨炸3天」！共伴效應劇烈2區慎防致災降雨

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象專家吳德榮指出，明(10)日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率；11、12日鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

吳德榮指出，今日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至31度、中部21至32度、南部21至33度、東部18至31度。

根據最新模式模擬顯示，明日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率；11、12日鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察；13日鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉；14、15日西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

根據最新歐洲預報顯示，鳳凰將經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣，正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入強度減弱，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。

另外，最新氣象署路徑潛勢預測圖也顯示，鳳凰今晚將以最強之姿登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱；11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範。

