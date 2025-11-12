鳳凰颱風是否登陸已非關鍵！鄭明典：恐有多旋轉中心

鳳凰颱風強度逐漸減弱。（圖／氣象署）





鳳凰颱風離台灣越來越近，不過強度減弱，不排除今（12日）晚到深夜期間，就會減弱成為熱帶性低氣壓。不過前氣象局長鄭明典也提醒，鳳凰颱風的結構在受到地形影響後，可能會出現多個旋轉中心。

氣象署預報科林秉煜科長在17時40分記者會中指出，過去3個小時鳳凰颱風維持在輕颱強度，暴風圈略為縮小至80公里，颱風位置在鵝鑾鼻西方近海，相當靠近台灣。預估在晚間逐漸通過屏東，掠過鵝鑾鼻，今晚至深夜會在屏東、台東一帶出海。

前氣象局長鄭明典認為，目前鳳凰颱風是不是登陸，已經不是很關鍵，因為颱風近中心的對流很弱，風速也不強，支撐它還算是個颱風的是稍偏外圍的強風，而這樣的結構受到地形影響之後，可能會有多旋轉中心出現，那可能是降級颱風的時間點。

至於針對雨勢部份，氣象署表示，颱風向東移動的過程中，對流也持續向東移，預計將對南部造成明顯降雨，而外圍環流帶來的東南風也持續對花東帶來漸歇性雨勢。今晚到明天深夜，颱風向東移逐漸減弱，東北季風增強過程中，北台灣會有明顯雨勢。即便今晚至明天白天颱風減弱逐漸遠離，仍不能掉以輕心，要留意短延時強降雨。

