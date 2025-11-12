鳳凰颱風晚間登陸 南高屏、台東須防9級強陣風

受颱風影響，國內線航班今（12）日取消210架次，台鐵東部幹線花蓮到台東對號車仍停駛，而高鐵全日自由座模式營運，傍晚也再再加開4列次疏運，明日起就會恢復原有班表營運。

月台廣播，「因受颱風影響，本公司今日取消所有原定班次。」

接近下班的通勤尖峰，高鐵從南港站再加開自由座列車，因應颱風，12日全日取消原班表，採「全自由座」模式營運，南港左營兩端點站，每整點個別發出3班每站停靠的全自由座列車。

旅客呂同學認為，「平常都是買停比較少站的，所以對我來說會稍微久一點，但沒關係。」

廣告 廣告

旅客林女士則表示，「以我去雲林的話反而比較好，因為我雲林4點再來就5點，那我現在4點20分可以搭。」

颱風影響，台鐵西部幹線彰化到潮州間「對號列車」仍停駛，區間車視風雨狀況運行；東部幹線部分，樹林到花蓮間的對號列車傍晚6時起恢復，台東花蓮間採區間車運行。

由松山機場出發的國內線班機12日全數取消，鳳凰颱風正持續向台灣移動，暴風圈在12日下午起籠罩台南以南和台東陸地，接下來將會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

中央氣象署預報中心科長林秉煜說明，「今日晚上到深夜，會逐漸從台東到屏東一帶逐漸出海，而在它的環流帶來的東南風，也會持續對花蓮跟台東帶來一些間歇性的雨勢，在通過的過程，台南、高雄、屏東，甚至台東的陸地也都有陣風9級的情況。」

入夜到13日起，颱風消散遠離的過程，東北季風又再增強，基隆北海岸、屏東、花東、還有大台北山區可能有局部豪雨，北部、高屏、東半部地區、澎湖要注意局部大雨。

天氣風險公司資深分析師吳聖宇指出，「尤其是到了明日的白天，可能在北部的山區這邊，會有比較大的累積雨量的情形。」

廣告 廣告

回顧3日以來累積降雨都集中在宜蘭境內，冬山鄉2測站累積雨量都有近千毫米；蘇澳、羅東雨勢也十分驚人，而東澳嶺累積雨量更突破1000毫米。

根據氣象署觀測資料，蘇澳站11日的日雨量和最大時雨量，都僅次於2010年梅姬颱風的紀錄，當時也是東北季風和颱風共伴效導致的強降雨。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

