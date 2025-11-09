鳳凰颱風暴力吞沒菲律賓！10萬人急撤離 專家示警「2災情」：不是風雨

實習編輯藍子瑄／台北報導

颱風「鳳凰」持續增強，暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，氣象單位最新警告指出，鳳凰已達「超級風暴」等級，預計今晚或明晨登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局緊急撤離東部與北部超過10萬名居民，防災進入最高戒備。

根據《法新社》與《路透社》報導，鳳凰夾帶強風豪雨直撲菲律賓本島，位於東部外海的加丹杜安尼斯島清晨率先遭暴潮侵襲，巨浪湧上街道、海水倒灌沿岸地區，災情逐漸擴大。菲國氣象機構指出，該島可能遭鳳凰「正面直擊」。

廣告 廣告

氣象監測顯示，鳳凰目前以每小時約185公里的中心風速向西推進，最大陣風可達230公里，帶來極大破壞力。氣象學家艾斯塔瑞加（Benison Estareja）表示，颱風可能降下超過200毫米的雨量，恐引發嚴重洪患與山區土石流。

菲律賓多地已發布颱風警報，呂宋島東南部地區拉起最高等級的5號警戒，包括加丹杜安尼斯、北甘鄰省、南甘鄰省等沿海區域；首都馬尼拉及周邊地區則發布3號警報。民航主管機關表示，受惡劣天候影響，已有超過300架國內外航班取消。

值得注意的是，鳳凰來襲僅距上週颱風「海鷗」重創菲國不到一週。海鷗在宿霧省多處城鎮造成嚴重災情，官方統計至少204人喪生、109人失蹤。根據全球災害資料庫EM-DAT統計，海鷗是2025年傷亡最慘重的颱風，如今鳳凰再度來襲，菲律賓防災壓力再度升溫。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風逼近！外國人憂台灣恐剩泡麵吃 網友神招曝光：不可能餓到

鳳凰颱風「大甩尾」！延後12小時穿越台灣 氣象專家曝最新警示

怪力鳳凰走「百年罕見路線」僅3.31% 恐登陸中台 氣象署：上次是丹娜絲

特斯拉掛牌「剩21輛」電動車市慘崩6成！Tesla掉出前10名「它」逆襲奪冠

