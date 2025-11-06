鳳凰颱風暴雨將把台灣「砸到發紫」北轉關鍵時間點曝
今年第26號颱風「鳳凰」今（6日）凌晨2時生成0，氣象專家林得恩甚至將鳳凰颱風稱為「又強、又大的怪物」。中央氣象署分析了3種颱風北轉的路徑，北轉的關鍵時間點就在週一（10日），但無論路徑如何，週二（11日）、週三（12）日幾乎全台有雨，雨量甚至上看紫爆等級。
中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風未來大致受到北方太平洋高壓勢力導引，往西北西的方向移動，在週一之後會來到太平洋高壓勢力的西側，這時候導引氣流勢力不強，颱風也有逐漸往北轉的趨勢。
朱美霖指出，未來週一之後到週二北上到巴士海峽一帶的時候，導引氣流不明顯，屆時颱風北轉的角度與整體強度的變化，也會對台灣附近的天氣有比較明顯的影響。
朱美霖說，隨著颱風逐漸北上，週二到週三這段期間，颱風會在東部、南部一帶通過，會對北部、東半部造成持續性的降雨，中南部一帶也會隨著颱風接近帶來一些水氣，不排除帶來一些較強雨勢。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」引用日本氣象廳的預測，鳳凰颱風在靠近呂宋島前強度可能達到中度颱風上限，多數模式顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉、朝台灣方向靠近。
