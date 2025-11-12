鳳凰颱風暴風圈觸陸 台鐵東部幹線、南迴線12至18時暫時停駛

因應颱風台鐵今日12時至18時東部幹線和南迴線暫時停駛。資料照片台鐵公司提供



交通部台灣鐵路公司今(11/12)日表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今(12)日12時至18時東部幹線、南迴線暫時停駛，18時後列車行駛資訊將於下午14時發布。

台鐵指出，今日12時至18時各級列車行駛狀況，其中東部幹線對號列車樹林=台東間全區間停駛；區間(快)車蘇澳新=蘇澳間全日停駛，而樹林=台東間則視風雨狀況機動行駛。西部幹線對號列車彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）；彰化=潮州間停駛。區間(快)車視風雨狀況機動行駛。

南迴線各級列車全區間停駛；支線部分，深澳線停駛，平溪線全日辦理公路接駁，內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；觀光列車山嵐號6676次及6677次於11月13日停駛一天。

台鐵表示，因應颱風變化，乘客出門前， 可於台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，或是各就近車站(台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊)，查詢了解列車最新運行資訊。

至於退、換票及改乘資訊部分，台鐵說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

