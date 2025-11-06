鳳凰颱風最快下週一海警！威脅不可小覷 專家揭3特點：罕見個例
第26號颱風「鳳凰」目前預估不排除恐達強度颱風，中央氣象署最快下週一（10日）發布海上警報、下週二（11日）發布陸上警報，不過仍要觀察未來路徑北轉幅度。氣象專家預測，「鳳凰」在登陸呂宋島前，強度達到巔峰，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢，但在侵襲期間仍有「暴風及大量降雨」的威脅，不可小覷。
氣象署指出，週五、六（7至8日）天晴穩定，午後中南部山區有零星陣雨，而基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島亦有零星雨；中南部白天高溫上看32度，另週六晚起基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海須留意長浪。
週日（9日）新竹以南晴到多雲，午後中南部山區零星陣雨；桃園以北地區、基隆北海岸、東半部地區、恆春半島白天雲量增；北北基宜白天起開始出現局部短暫雨，越晚雨勢將越明顯，晚起低溫約21度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄特別提醒，下週一（10日）「鳳凰」外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大；下週二、三（11、12日）各地須慎防「鳳凰」挾暴風及大量降雨的威脅；下週四（13日）白天起颱風減弱遠離，天氣由南而北先後好轉。
吳德榮進一步說明，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，「鳳凰」的系集平均路徑經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大。
吳德榮指出，最新美國（GEFS）模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導，甚至轉往西南遠離。
台灣大學大氣科學博士林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」提到鳳凰的3個罕見特點，包含11月、強度等級又在中度至強烈颱風之間；從台灣西部一路北上，以及不管有無登陸或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的，「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」
至於颱風命名部分，林得恩透露，本次「鳳凰」颱風，不是花、也不是鳥，而是「山」，由香港命名（國際命名FUNG-WONG）而來。
