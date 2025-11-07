即時中心／梁博超報導

今年第26號颱風「鳳凰」在昨（6）日成形，今（7）日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里的海面上，向西北西轉西前進；以目前路徑預估，將在下週一發布海警、下週二發布陸警。氣象專家林得恩指出，以歷史統計來看，鳳凰颱風是非常罕見的！「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提到，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

廣告 廣告

「但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。」林得恩指出，因為要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間，而且路徑是從台灣西部一路北上，不管有無登陸、或從海峽直接北上的颱風，「在過去歷史個案中，都是非常罕見的！」只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！

另外林得恩說明，本次的鳳凰颱風是由香港命名，但「鳳凰」不是花、也不是鳥，而是香港第二高峰「鳳凰山」。

林得恩也提到，從氣候統計（1950至2024年）來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個。曾於11月登陸台灣陸地的颱風也僅6至7個，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風；而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

原文出處：快新聞／鳳凰颱風最快下週一發海警 專家揭「三特點」直言：非常罕見！

更多民視新聞報導

太子集團洗錢案「3幹部遭羈押」 移送北所畫面曝光

終於發現了？川普改口承認關稅「影響美國人生活」 但仍利大於弊

市政顧問狂洗「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡 他痛批：當台灣人傻瓜？

