鳳凰颱風最快今生成！未來恐轉中颱、接近台灣

氣象署指出，位於鵝鑾鼻東南東方約三千公里的熱帶性低氣壓TD29號，預計最快今（4）日發展為輕度颱風「鳳凰」，未來強度可能進一步增強為中度颱風以上等級，下週不排除接近台灣。

氣象署表示，目前「海鷗颱風」已登陸並往南海移動，對台灣無直接影響；但TD29結構逐漸明顯，今、明兩天有機會成颱，預估週日將朝菲律賓東北方向移動。由於後期路徑仍有不確定性，須持續觀察是否朝台灣接近。

受東北季風與華南雲雨區影響，中部以北地區雲量明顯增多，北部與東半部多處降雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區整天有斷續雨勢，局部地區雨勢較大。

金門、馬祖、中南部山區及東部亦有零星降雨。氣象署預估，週四（6日）起東北季風減弱後，雨勢將趨緩，但桃園以北與東半部仍可能出現局部降雨。

溫度方面，今日清晨金門與馬祖最低分別為15度及16度，本島最低出現在花蓮17.5度；白天馬祖高溫約18度，金門、澎湖及北部、東部高溫在23至24度，中南部可達29至30度。

明天起氣溫回升，週五至週末北部及花東高溫28至29度，中南部31至32度，馬祖回升至23度。下週一（10日）新一波東北季風南下，氣溫將再度下降。

氣象署提醒，今、明兩天台南以北、屏東、綠島、蘭嶼、澎湖、金門及馬祖平均風力6級、陣風8級，花東沿海與離島地區也可能出現長浪，請民眾加強防範並留意最新氣象資訊。