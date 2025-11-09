鳳凰颱風最快明發海警 豪雨襲北宜花 低溫下探22度

今年第26號颱風、中颱「鳳凰」逐漸接近台灣。（圖／氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」逐漸接近台灣，氣象署今日指出，預估鳳凰將以輕颱強度影響台灣，最快明日中午後發布海警，尤其明、後天有機會出現共伴效應，宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨。

氣象署預報員張承傳今日上午表示，鳳凰目前在鵝鑾鼻南南東方940公里處，接近呂宋島過程中可能增強為強颱，今晚至明天逐漸通過呂宋島，強度被地形破壞，明日進入南海，有機會減弱為中颱，11至12日、下周二及周三朝台灣海峽接近，強度再減弱，13日、下周四往台灣的東北方海面移動，可能變為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，預估鳳凰將以輕颱等級影響台灣。

他說明，今日上半天各地多雲到晴，下午東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東北部降雨機率漸增、雨區逐漸擴大，花蓮、台東、恆春半島留意零星降雨，其他地區則是多雲到晴。

張承傳指出，10至11日、明後天東北季風及颱風外圍環流有機會出現共伴效應，大台北、宜蘭、花蓮有機會出現局部豪雨以上降雨，桃園以南則是局部短暫陣雨。12日、下周三颱風接近台灣，中南部、花蓮、台東防大雨及局部豪雨，北部及東北部雨勢趨緩，留意局部短暫陣雨。

他表示，13日、下周四隨著颱風移動到台灣東北方海面，有機會轉為熱帶性低氣壓，各地雨勢趨緩，中部以北、東北部短暫陣雨，其他地區局部降雨。14至15日、下周五至周六颱風遠離，北部、東北部、東部局部短暫陣雨，花蓮、台東、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，張承傳表示，明天起北部轉涼，高溫23至24度，低溫前期22度，15日、下周六有機會降至20度，其中花蓮偏涼，高溫23至24度，後期24至26度。中南部明天有機會出現30度高溫，之後稍降至24至28度。

