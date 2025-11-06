鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫

記者蔣季容／台北報導

週二至週三降雨最劇烈。（圖／氣象署）

今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。

氣象署預報員朱美霖說明，6日8時的中心位置在北緯 9.9 度，東經 140.8 度，以每小時13公里速度向西北進行。未來颱風將受到北方太平洋高壓勢力導引，週一後逐漸來到太平洋高壓勢力西側，這時導引氣流強度沒有這麼強，颱風有逐漸往北迴轉趨勢，週一之後就要特別留意後續路徑，屆時颱風北轉角度、以及北上的強度變化，都會對台灣附近天氣有明顯影響。

鳳凰颱風最新路徑。（圖／氣象署）

至於何時發布海上颱風警報？朱美霖指出，颱風週一通過呂宋島北部陸地機率高，週二晚間會逐漸北上，預計週二、週三最靠近台灣，不過因為北轉角度不確定性高，加上颱風北上後整體環境較不利於發展，強度會稍微減弱，後續不確定性高，氣象署會持續監測。

降雨方面，朱美霖表示，週日白天前天氣都相當穩定，雨量偏向局部到零星情形，大台北山區、東半部及恆春半島偶爾有一些零星降雨，中南部偶爾也有零星午後降雨，並不會太明顯。比較明顯的天氣轉變時間點是週日晚上之後，隨著鳳凰颱風逐漸接近，台灣受到颱風外圍環流水氣影響，北部、東半部整體降雨機率提高，尤其大台北及宜蘭不排除有局部大雨發生，花蓮雨勢也會變得比較明顯一些。

朱美霖提到，週二至週三颱風逐漸通過台灣南部至東部一帶，屆時北部及東半部降雨持續及明顯，會有局部大雨或豪雨；中南部也會隨著颱風逐漸接近，不排除有較明顯雨勢。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，週日白天前都是日夜溫差大的天氣型態，各地清晨低溫大概23度，輻射冷卻較明顯的地區可能下探至17度。白天則大約在25至30度，感受上舒適，中午前後悶熱。週日晚間後中南部、東部變化上受到降雨影響，白天氣溫略為下降，不過清晨低溫降溫不明顯，北部白天氣溫比較明顯下降，大約23至25度，整天都是偏涼情形。此外，朱美霖提醒，週日沿海風浪會增強，海邊活動要留意安全。

