鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感

記者柯美儀／台北報導

鳳凰颱風未來路徑，預估下週三經過台灣上空。（圖／取自天氣職人-吳聖宇臉書）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇預測，鳳凰颱風下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三就會經過台灣上空。雖然颱風強度在接近台灣前會有所減弱，但因屬大環流系統，仍可能對各地帶來明顯風雨，且週日晚至下週一白天大台北、宜蘭地區可能出現東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。

鳳凰颱風路徑預測

吳聖宇分析鳳凰颱風路徑，下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二往北轉接近台灣海峽南部，下週三經過台灣上空，下週四進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況，從哪邊進來？怎麼經過？還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。

颱風環流大 對台灣各地風雨影響明顯

吳聖宇指出，鳳凰颱風強度上的確有機會「又大又強」，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少，但是因為預報資料顯示這颱風屬於大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。

移動速度快 縮短對陸地的影響時間

吳聖宇提到，比較好的情況是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間。這個季節的颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

會不會有共伴效應？

吳聖宇說明，因為預報資料來看，週日晚間到下週一白天期間東北季風就會先增強，此時鳳凰颱風也正好要經過呂宋島進入南海，後續到了下週二還會逐漸開始北轉。以颱風位置以及環境配置來看，在下週一晚間到下週二白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。再來到下週三就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。

吳聖宇也提醒，來者不善，後續對於鳳凰颱風的預報情資要請大家持續更新注意，並且提早做好可能有颱風要影響的準備。

