鳳凰颱風最新路徑預測出爐！14縣市暴風侵襲機率破5成
中颱鳳凰持續增強並朝台灣逼近，氣象署預測下週路徑可能北轉並從中部登陸。最新預測顯示，未來120小時內有14個縣市暴風侵襲機率超過5成，其中澎湖縣達68%最高，台南市和金門縣分別為62%和61%，需要謹慎應對。
根據中央氣象署觀測，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1千多公里海面上，持續向西北西移動。預計颱風將增強為強烈颱風後登陸菲律賓呂宋島，登陸後受地形影響，強度在減弱後進入南海，路徑北轉，隨後向北北東方向繞過南海進入台灣。
氣象署指出，下週一、週二颱風外圍環流將開始影響台灣，下週三晚間至週四清晨可能登陸，中心登陸地點以中部地區機率較高，但路徑仍有變動可能。根據下午2時最新預測，未來120小時內暴風侵襲機率最高的地區為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市與嘉義縣則為59%。
下週一迎風面基隆北海岸、宜花、大台北地區可能出現局部大雨甚至豪雨，台東及恆春半島有短暫陣雨並有局部大雨，其他地區也有降雨機率。下週二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨的可能。
下週三、週四受颱風直接影響，中南部也有局部大雨或豪雨機率。待颱風於下週五遠離後，天氣將好轉，環境轉為東北風影響，北部及東北部地區有降雨。
暴風侵襲機率方面，澎湖縣達68%最高，台南市和金門縣分別為62%和61%，高雄市和嘉義縣為59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市及屏東縣為56%，南投縣與台中市為55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣則為50%。氣象署預測，明顯變天將落在下週一，受颱風外圍環流及東北季風影響產生共伴效應。
