鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝
鳳凰颱風持續增強，正朝呂宋島方向前進，預估登陸後將北轉朝台灣靠近。氣象署表示，台灣下週一、週二將先受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部、東北部將出現豪雨等級以上降雨，週二為雨勢最明顯時段。
鳳凰朝呂宋島移動 強度挑戰強颱
氣象署預報員張竣堯表示，截至今（8）日上午8時，鳳凰颱風位於鵝鑾鼻東南方約1620公里海面上，正以西北西方向移動。預估颱風將登陸菲律賓呂宋島，並在登陸前增強為強烈颱風。受地形影響，登陸後強度將略為減弱，降至中度颱風以下等級。
之後，鳳凰將進入南海並逐步北轉，朝北北東方向移動，可能繞過南海後接近台灣。張竣堯指出，根據目前預報，下週三晚間至週四清晨為颱風最接近或登陸時段，中心登陸機率以中部地區最高，但路徑仍存在變數，西半部地區皆需提高警覺。
預警時程與降雨預測
若路徑無明顯變動，氣象署預估下週一上午發布海上颱風警報，下週二再發布陸上警報。
張竣堯說明，今日東半部及北海岸地區偶有降雨，中午過後中南部山區有零星降雨；明日東北季風增強，北海岸及東北部轉為有雨天氣。
明顯變天將從下週一開始。屆時颱風外圍環流與東北季風共伴效應明顯，迎風面的北部與東北部將出現局部豪雨或豪雨等級以上降雨，需嚴防強降雨及局部積水。下週二為降雨最劇烈時段，東北部與花蓮山區雨勢顯著，為颱風接近前的主要影響期。
中南部週三、週四雨勢轉強
張竣堯指出，下週三至週四颱風本體影響台灣，中南部地區將出現局部大雨或豪雨。降雨及風勢強度仍須視颱風結構與北上過程是否減弱而定。若颱風登陸前減弱，對中南部的影響將相對緩和。週五颱風遠離後，天氣可望好轉，但北部與東北部仍有局部降雨。
氣溫變化與天氣展望
氣象署指出，今明兩天氣溫仍偏暖，明日下午起東北季風增強。下週起受颱風與東北風影響，北部與東半部將轉為濕涼天氣，北部高溫約25至28度，夜晚及清晨低溫約21至23度；中南部高溫約28至30度。
下週三、週四因颱風帶來降溫，高溫約降至24至25度，週五颱風遠離後，氣溫將回升至30度左右。
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
