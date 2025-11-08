鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成
中央氣象署預估鳳凰颱風可能在週三晚間到週四清晨從西半部登陸台灣，根據8日20:00中央氣象署公布的「各主要城市颱風暴風侵襲機率」分析，台灣本島共有20地區、離島共有2地區的暴風侵襲率超過5成。
根據中央氣象署20時最新資料，編號第26號中度颱風鳳凰8日20時中心位置在北緯13.3度，東經128.3度，以每小時29公里速度向西進行。
依據中央氣象署於8日20:00發布的120小時颱風暴風侵襲機率圖，目前暴風侵襲率以澎湖縣74%居首，其次是台南市71%、高雄市69%、嘉義縣69%、嘉義市68%、雲林縣67%。
由於中央氣象署判斷，目前鳳凰颱風的登陸點還有很大的不確定性，並且外圍環流與東北季風的共伴效應帶來的降雨，各地民眾都需要做好防颱準備，不可輕忽鳳凰颱風。
鳳凰颱風來勢洶洶！共伴效應北、宜、花山區雨量累積恐紫爆
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 8 小時前
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰將成「攔腰斷頭颱」 氣象署最新預估路徑出爐 13日這縣市出海
中度颱風鳳凰持續以每小時29公里速度向西前進，預估在穿越菲律賓呂宋島後北轉撲向台灣，並從中部一帶登陸。中央氣象署稍早也釋出最新預估路徑，鳳凰將成為「攔腰斷頭颱」，中部登陸後，同一天晚上由宜蘭出海，對台灣威脅越來越大。中時新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 1 天前
天氣》鳳凰面積「好幾個台灣大」！劇烈降雨先北後南 紅到發紫
明（9）日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周二（11日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；下周三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨趨勢顯示連4天紫紅一片的高雨量。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。中時新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 11 小時前
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風來襲！氣象專家警告：北部、東部最快週日晚間起出現「劇烈降雨」，中西部也需嚴防致災性豪雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成「共伴效應」，將帶來兩波強降雨，11月颱風雖罕見，但其風場廣大、影響時間長，民眾務必提高警覺，做好萬全準備！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前