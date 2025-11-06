鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光

生活中心／許智超報導

賈新興預估，鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。（圖／翻攝自賈新興臉書）

輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。

賈新興在臉書及YouTube頻道說明，明日至週日氣溫略回升，其中明日於北海岸、基隆、東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後山區及高屏有零星短暫雨；週六午後山區、高屏及東北角有零星短暫雨；週日傍晚起受東北季風影響，北北基宜轉有局部雨。

下週三至週四中午前有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨。（圖／翻攝自賈新興臉書）

下週一，桃園以北、宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起苗栗至彰化轉有局部短暫雨；下週二有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東有陣雨；下週三至週四中午前有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨；下週四午後，苗栗以南轉多雲時晴，新竹以北及宜蘭仍有陣雨；下週五，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。

賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料表示，預估颱風下週一通過影響菲律賓呂宋島，先往北北西方向，之後轉向台灣南部附近，若按照這預測路徑，對台灣影響很大，但變化還很大，得持續觀察。

歐洲模式預測，宜花東雨勢將會很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，還有高雄跟屏東。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興也引述歐洲模式預測下週二至下週六低空氣流和降雨分布圖，並說颱風慢慢接近台灣西南邊，宜蘭、花蓮、台東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，另外還有高雄跟屏東。他最後也強調，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

