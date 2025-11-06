鳳凰颱風最新AI路徑 氣象專家：3縣市雨勢明顯

氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風預計下週一將通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。若按照這預測路徑，宜蘭、花蓮、台東雨勢會很明顯。

歐洲系集及各AI模式預報鳳凰颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，週日傍晚起台灣將受到東北季風影響，北北基宜地區將轉為局部降雨；下週一桃園以北、宜花東及屏東地區有局部短暫雨，傍晚起苗栗至彰化也將轉為局部短暫雨。下週二則可能開始受到颱風外圍環流影響，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東地區將有陣雨出現。下週三至下週四中午前，台灣有可能受到颱風環流影響，全台各地將有陣雨；而下週四午後，苗栗以南地區將轉為多雲時晴，但新竹以北及宜蘭地區仍會持續有陣雨。

廣告 廣告

歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興說明，TD29已於6日2時發展為今年第26號颱風「鳳凰」。預估颱風下周一通過影響菲律賓呂宋島，先往北北西方向，之後轉向台灣南部附近，若按照這預測路徑，對台灣影響很大。並引述歐洲模式預測下周二至下周六低空氣流和降雨分布圖，颱風慢慢接近台灣西南邊，宜花東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，另外是高雄、屏東。但他也強調，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

延伸閱讀

鳳凰颱風生成！恐達中颱上限 11/11、12最靠近台灣

氣象粉專曝準鳳凰颱風最新AI路徑！「北轉台灣」可能性大增

高雄女童肺炎插管急轉院！立委柯志恩出手協調國道警