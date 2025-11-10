鳳凰颱風會影響普發首批入帳？ 財金公司：原則上12日仍領得到

台北市 / 林彥廷 綜合報導

普發現金1萬元登記入帳於5日開始分流登記，並於今（10）日全面開放登記，今日前完成登記的民眾，最快能夠在11日晚6後至12日領到1萬元，截至中午已經達505萬人登記完成，加上直接入帳的人數，首批預計900萬至1000萬人先領到。而鳳凰颱風逼近，是否會影響到普發現金發放？財金公司董事長林國良表示，入帳時間點不會改變。

立法院財政委員會上午前往合庫銀視察普發現金辦理情況，民進黨立委李坤城表示，首批登記入帳及直接入帳預計12日入帳，如果12日放颱風假，會不會影響入帳作業？

廣告 廣告

林國良回應，如果台北市放颱風假，金融機構也會跟著放假，但入帳時間點不會改變，還是11日下午6點後陸續入帳，原則上12日領得到普發。合庫銀表示，首批入帳的民眾12日上午10點就會看到入帳。

原始連結







更多華視新聞報導

普發1萬今起開放登記 最快11/11傍晚入帳

全民普發1萬上路 銀行推出加碼抽獎、回饋活動一次看

嘉義市議會通過「普發3000」 黃敏惠：會盡快研議

