鳳凰颱風有3種走法！不排除「通過台灣」 降雨熱區曝
記者柯美儀／台北報導
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，預估下週增強為強颱，橫過菲律賓進入南海。後續路徑仍有不確定性，目前多數資料顯示可能從台灣西南沿海北上，也有模型顯示颱風會從偏南路徑經過台灣，甚至可能偏西南移動。氣象署指出，最快下週一（10日）將發布海上颱風警報，並不排除陸上警報，下週一至週三東部及南部地區需注意強降雨。
中央氣象署預報中心技正林秉煜表示，今、明兩日全台天氣相對穩定，多為多雲到晴，僅北海岸、大台北山區及東半部、恆春半島有零星降雨。不過，週日開始東北季風增強，北台灣與宜蘭雲量及降雨將增加，氣溫略降，沿海並可能出現9至10級強陣風。
林秉煜指出，鳳凰颱風目前位於菲律賓東方海面，未來將逐漸增強，可能以強颱的狀態侵襲菲律賓後，在下週一的時候，持續向西北移動，來到台灣西南部近海地區，不過，目前 路徑仍有高度不確定性，須持續觀察。
天氣影響方面，林秉煜表示，下週一開始東北季風及颱風外圍暖濕氣流共同作用，東半部、大台北地區有局部大雨或豪雨機率；下週二、週三則視颱風北轉位置，花東、南部甚至北台灣都有可能出現強降雨。週四起降雨有望趨緩。
林秉煜提醒，下週一至週三為颱風可能的較大影響時段，民眾及沿海地區需留意風雨變化，並持續關注最新颱風動態。
