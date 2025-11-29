鳳凰颱風期間遭沖毀 馬太鞍溪便道今完工恢復通行

居民點燃鞭炮後，車輛終於可以通過便道，也讓中斷的台9線馬太鞍溪底便道，再度連結當地的交通。

花蓮縣民說：「很高興路通了，不通影響很大，我們要去看病拿藥都不方便。」

台9線馬太鞍溪橋，因為9月的颱風造成堰塞湖溢流，橋梁也遭沖斷，公路局花蓮工務段隨即搶修，完成溪底臨時便道。但這個月10日再度因鳳凰颱風豪雨沖毀，工務段再度搶修，克服河床淤高和湍急水流，終於在29日完工，並在中午12時恢復通行，但為了安全，除了限速30公里，也不開放全聯結車行駛。

廣告 廣告

公路局花蓮工務段長陳麗華表示，「要從頭開始全力日夜搶修，終於在今（29）日中午，大概12時的時間，我們可以提前搶通。」

工務段表示，這回在南北向便道，各增設一座長24公尺的小跨度鋼便橋，來加大通洪斷面，並依現有水路，設置3道涵管水道並降挖涵管附近的上下游河床，增加水道深度避免阻水。另外在鳳凰颱風期間，洪水沖進萬榮的明利村，水利署也積極加高堤防。

水利署長林元鵬說明，「目前整個臨時堤防已經構築600公尺，把原來溢流的那段全部加高5至10公尺，而且有加鼎塊跟混凝土的保護工法，但下游的河段土石，目前跟下游河道相差也不到1公尺。」

水利署表示，馬太鞍溪因為河道泥沙累積快，規模又大，因此造成災情。而水利署也緊急構築臨時堤防，並加高幅度5至10公尺，而下游的堤段到臨時便道的上游，也跟著加高5公尺，預定一個月內完成。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

