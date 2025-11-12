鳳凰颱風未到「宜蘭先淹」！住家、車輛快滅頂…專家揭真相

生活中心／張予柔報導



鳳凰颱風暴風圈今（12）日凌晨接觸恆春半島，不過宜蘭昨晚就率先傳出嚴重淹水災情。受到鳳凰外圍環流與東北季風的雙重影響，雨勢猛烈，蘇澳、羅東多處街道泡在泥水中，部分地區甚至出現一樓住家、車輛全數滅頂的慘況。氣象專家指出，這波強降雨正是「共伴效應」發威的結果，雨帶幾乎整個「卡」在宜蘭上空，導致暴雨不斷傾瀉。





受「共伴效應」影響，宜蘭多處降下破百毫米的時雨量，導致淹水災情頻傳。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

宜蘭地區昨晚降下暴雨，羅東災情慘重。（合成圖／擷取自Threads）

氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，東北季風與鳳凰颱風外圍的環流在宜蘭上空交會，形成劇烈輻合帶。這種「共伴效應」會讓降雨雲系集中在特定區域，導致短時間內雨量暴增。蘇澳、冬山等地昨傍晚降下破百毫米的時雨量，甚至有10分鐘內降下20至30毫米的驚人數字。根據數據，蘇澳地區稍早的1小時累積雨量高達130.5毫米，創下該測站成立以來第二高紀錄，當地兩日總雨量更突破千毫米。





鳳凰颱風未來將在屏東登陸後從台東出海，並加速朝東北方向前進。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

鳳凰颱風中心目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，暴風圈略為縮小但仍影響南部陸地，未來將在屏東登陸後從台東出海，並加速朝東北方向前進。氣象署提醒，儘管颱風強度已逐漸減弱，但受東北季風持續影響，北部及東半部仍可能出現局部大雨，山區須嚴防土石流與坍方。





民眾搭乘國軍裝甲車從中原路經中山路，發現蘇澳市區沿途房屋淹了快一層樓高。（圖／民眾提供）

